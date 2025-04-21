Свердловский облсуд пересмотрел приговор осуждённой за доведение до самоубийства из-за родившегося ребёнка

– сообщили в суде.

«Областной суд по итогам апелляционного рассмотрения уголовного дела учел в качестве смягчающего вину Овчинниковой обстоятельства рождение ребенка и снизил Елизавете Овчинниковой окончательное наказание на 4 месяца – до 9 лет 2 месяцев лишения свободы. В отношении других осуждённых приговор оставлен без изменения, по существу»,