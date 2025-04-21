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Свердловский облсуд пересмотрел приговор осуждённой за доведение до самоубийства из-за родившегося ребёнка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде пересмотрели приговор Елизавете Овчинниковой, которую приговорили к лишению свободы за доведение до самоубийства 19-летнего парня.
Напомним, в 2021 году она вместе с Данилом Пономарёвым и Эльвирой Абзаловой, которым также назначили лишение свободы, вымогали у молодого человека деньги, издеваясь над ним и вынуждая оформлять микрозаймы. Известно, что парню сожгли квартиру. В конце концов он не выдержал и наложил на себя руки.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга тогда признал Овчинникову виновной в доведении до самоубийства (п. «г» ч. 2 ст. 110), грабеже (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и вымогательстве (п. «в» ч. 3 ст. 163) и назначил ей 9,5 лет в колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, после вынесения приговора у Елизаветы Овчинникой родился ребёнок, в связи с чем были жалобы адвокатов осуждённой, а также апелляционное представление прокурора.
Напомним, в 2021 году она вместе с Данилом Пономарёвым и Эльвирой Абзаловой, которым также назначили лишение свободы, вымогали у молодого человека деньги, издеваясь над ним и вынуждая оформлять микрозаймы. Известно, что парню сожгли квартиру. В конце концов он не выдержал и наложил на себя руки.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга тогда признал Овчинникову виновной в доведении до самоубийства (п. «г» ч. 2 ст. 110), грабеже (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и вымогательстве (п. «в» ч. 3 ст. 163) и назначил ей 9,5 лет в колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, после вынесения приговора у Елизаветы Овчинникой родился ребёнок, в связи с чем были жалобы адвокатов осуждённой, а также апелляционное представление прокурора.
«Областной суд по итогам апелляционного рассмотрения уголовного дела учел в качестве смягчающего вину Овчинниковой обстоятельства рождение ребенка и снизил Елизавете Овчинниковой окончательное наказание на 4 месяца – до 9 лет 2 месяцев лишения свободы. В отношении других осуждённых приговор оставлен без изменения, по существу»,
– сообщили в суде.
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