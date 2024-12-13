В Екатеринбурге вынесли приговор троице обвиняемых в доведении до самоубийства 19-летнего студента

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор парню и двум девушкам – Данилу Пономарёву, Эльнары Абзаловой и Елизавете Овчинниковой. Их признали виновными в доведении до самоубийства 19-летнего молодого человека, которого они преследовали на протяжении трёх месяцев, а также в грабеже, краже и вымогательстве.Как рассказали в прокуратуры Свердловской области, с марта по май 2021 года данная троица вымогала у парня деньги. Они угрожали ему, унижали его, в том числе прижигали руки зажжённой сигаретой, а также оказывали давление через друзей, вынуждая оформлять микрозаймы. Кроме этого, они устроили поджог в его квартире, а также украли у него стиральную машину. В конце концов парень не выдержал и в ночь на 7 мая 2021 года совершил самоубийство.Дело рассматривал Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, назначивший Данилу Пономареву 8 лет лишения свободы, Эльнаре Абзаловой – 10 лет 6 месяцев, Елизавете Овчинниковой – 9 лет 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.