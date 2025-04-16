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Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
Фото: Денис Каракоз
В Екатеринбурге отозвали иск из суда о признании территории Берёзовой рощи охраняемый. Об этом сообщил неформальный лидер защитников рощи Денис Каракоз.
Напомним, что это было главным условием сделки между защитниками рощи и мэрией. Иск мешал застройщику приступить к вырубке. Взамен городские власти дали общение увеличить площадь, которая получит статус охраняемой территории (ТОС-1), с 16 до 22 гектаров. Таким образом площадь рощи, которую сможет вырубить застройщик сокращается до четырёх гектаров, а фактически – до двух, так как на месте снесённого института деревьев нет.
По данным портала 66.ru, уже начата процедура присвоения Березовой роще статуса особо охраняемой природной территории.
Напомним, что это было главным условием сделки между защитниками рощи и мэрией. Иск мешал застройщику приступить к вырубке. Взамен городские власти дали общение увеличить площадь, которая получит статус охраняемой территории (ТОС-1), с 16 до 22 гектаров. Таким образом площадь рощи, которую сможет вырубить застройщик сокращается до четырёх гектаров, а фактически – до двух, так как на месте снесённого института деревьев нет.
По данным портала 66.ru, уже начата процедура присвоения Березовой роще статуса особо охраняемой природной территории.
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