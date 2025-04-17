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Свердловское Минприроды сообщило о превышении нормы диоксида серы в воздухе Красноуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает о превышении нормы диоксида серы в воздухе Красноуральска.
Об этом говорится в сводке ведомства за 21 апреля 2025 года. Согласно опубликованным данным, концентрация диоксида серы превышает норму в 5,2 раза, а среднесуточную в 1,8 раза.
При этом значение азота, сероводорода и угарного газа в Красноуральске остаётся в пределах нормы.
Напомним, ранее сообщилось, что Красноуральский округ попал в список муниципалитетов с неблагополучной экологической обстановкой.
Об этом говорится в сводке ведомства за 21 апреля 2025 года. Согласно опубликованным данным, концентрация диоксида серы превышает норму в 5,2 раза, а среднесуточную в 1,8 раза.
При этом значение азота, сероводорода и угарного газа в Красноуральске остаётся в пределах нормы.
Напомним, ранее сообщилось, что Красноуральский округ попал в список муниципалитетов с неблагополучной экологической обстановкой.
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