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С собаками в Парке Маяковского в ближайшие дни лучше не гулять
Фото: ВК-группа Парка Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского обратилось к екатеринбуржцам с предупреждением: ближайшие несколько дней собак с собой на прогулку приводить не стоит. Причина — обработка территории парка от клещей.
Профилактическую обработку газонов и аллей парка от клещей провели сегодня, 22 апреля. С этим было связано ограничение доступа в парк посетителей в первой половине дня. Небезопасным будут прогулки в ЦПКиО и в ближайшие несколько дней, до 24 апреля включительно. По крайней мере, небезопасными для собак, которые любят сунуть носы, куда не надо. Владельцев их просят до конца недели хотя бы не пускать своих питомцев на газоны парка. То же касается и детей: специальные препараты, при помощи которых снижают активность клещей, небезопасны и для них.
Профилактическая обработка зелёных территорий — стандартная сезонная мера, которую ежегодно проводят в популярных зонах отдыха. Весна — период наибольшей активности клещей, укусы которых могут привести к серьёзным заболеваниям, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Подобные мероприятия позволяют снизить риски и обеспечить безопасность посетителей. В этом году они выглядят особенно актуальными, поскольку уже на данный момент в Свердловской области зафиксировано 1100 случаев укусов людей клещами.
Профилактическую обработку газонов и аллей парка от клещей провели сегодня, 22 апреля. С этим было связано ограничение доступа в парк посетителей в первой половине дня. Небезопасным будут прогулки в ЦПКиО и в ближайшие несколько дней, до 24 апреля включительно. По крайней мере, небезопасными для собак, которые любят сунуть носы, куда не надо. Владельцев их просят до конца недели хотя бы не пускать своих питомцев на газоны парка. То же касается и детей: специальные препараты, при помощи которых снижают активность клещей, небезопасны и для них.
Профилактическая обработка зелёных территорий — стандартная сезонная мера, которую ежегодно проводят в популярных зонах отдыха. Весна — период наибольшей активности клещей, укусы которых могут привести к серьёзным заболеваниям, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Подобные мероприятия позволяют снизить риски и обеспечить безопасность посетителей. В этом году они выглядят особенно актуальными, поскольку уже на данный момент в Свердловской области зафиксировано 1100 случаев укусов людей клещами.
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