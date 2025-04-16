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С начала сезона в Свердловской области клещи покусали 1100 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала сезона клещей в Свердловской области пострадали 1100 человек, из которых 294 – дети. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Это лишь на 3% превышает средний многолетний показатель.
Сообщается, что возбудители клещевого энцефалита были обнаружены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза – в 29,8%, моноцитарного эрлихиоза – в 3,1%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1,4%.
В текущем году в планах акарицидные обработки на территории 11,4 тысячи гектаров. На сегодняшний день, 22 апреля, обработано 59 гектаров в пяти муниципалитетах.
Это лишь на 3% превышает средний многолетний показатель.
«Покусы зарегистрированы в 54 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – среди жителей Алапаевска, Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского»,
– рассказали в ведомстве.
Сообщается, что возбудители клещевого энцефалита были обнаружены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза – в 29,8%, моноцитарного эрлихиоза – в 3,1%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1,4%.
В текущем году в планах акарицидные обработки на территории 11,4 тысячи гектаров. На сегодняшний день, 22 апреля, обработано 59 гектаров в пяти муниципалитетах.
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