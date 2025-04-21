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В уральской столице прошёл пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Возле резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге продолжаются пикеты против строительства мусорного полигона на юге региона.
Сегодня в одиночный пикет вышла жительница Сысертского района, на сельскохозяйственных землях которого планируется строительство мусорного производства. Она обратилась к новому руководителя региону Денису Паслеру, пожаловавшись на то, что его предшественник на этом посту, а также находящийся сейчас в СИЗО экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов игнорировали сысертчан и не соглашались на встречу по вопросу размещения мусорного полигона «Екатеринбург-Юг».
Полигон «Екатеринбург-Юг», напомним, хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского района, жители района протестуют против этого решения уже более полутора лет.
Сегодня в одиночный пикет вышла жительница Сысертского района, на сельскохозяйственных землях которого планируется строительство мусорного производства. Она обратилась к новому руководителя региону Денису Паслеру, пожаловавшись на то, что его предшественник на этом посту, а также находящийся сейчас в СИЗО экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов игнорировали сысертчан и не соглашались на встречу по вопросу размещения мусорного полигона «Екатеринбург-Юг».
«Мы очень хотим, чтобы нам назначили время и нас выслушали и приняли правильное решение – во благо будущего поколения, которое будет жить в Сысертском районе»,
– сказала сысертчанка.
Полигон «Екатеринбург-Юг», напомним, хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского района, жители района протестуют против этого решения уже более полутора лет.
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