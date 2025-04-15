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В Екатеринбурге на десять часов задержали рейс в Сочи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово на десять часов перенесли рейс «Екатеринбург – Сочи», который выполняет авиакомпания «Победа».
Борт должен был вылететь из уральской столицы в сегодня, 22 апреля, 06.10, но время вылета перенесли на 16.40. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного суда, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Всего на рейс ожидается 176 человек.
Борт должен был вылететь из уральской столицы в сегодня, 22 апреля, 06.10, но время вылета перенесли на 16.40. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного суда, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Всего на рейс ожидается 176 человек.
«Пассажиры о задержке вылета рейса извещены заблаговременно, прибывших размещают в гостинице.
Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры»,
Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры»,
– сообщила транспортная прокуратура сегодня утром.
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