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Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовала голосование за парк, который будут благоустраивать в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году в рейтинговом голосовании участвуют восемь общественных пространств (по одному от каждого административного района города):
– бульвар по улице Культуры на Уралмаше (Орджоникидзевский район);
– сквер по улице Амундсена от улицы Волгоградской до улицы Академика Бардина (Ленинский район);
– сквер на пресечении улиц Крауля и Викулова (Верх-Исетский район);
– ещё одна очередь Преображенского парка (Академический район);
– набережная Ольховки и Исети от улицы Колмогорова до бывшей лодочной станции (Железнодорожный район);
– Основинский парк (Кировский район);
– парк имени 50-летия Советской власти (Октябрьский район);
– парк имени Чкалова (Чкаловский район);
Все эти общественные пространства были выбраны горожанами на предварительном голосовании в январе.
Проголосовать можно на Госуслугах до 12 июня.
На благоустройство территории, победившей в рейтинговом голосовании, должны выделить деньги из федерального бюджета в 2026 году. Правда, чтобы получить федеральное софинансирование, необходимо, чтобы в Екатеринбурге проголосовало более 388 тысяч жителей старше 14 лет.
В этом году в рейтинговом голосовании участвуют восемь общественных пространств (по одному от каждого административного района города):
– бульвар по улице Культуры на Уралмаше (Орджоникидзевский район);
– сквер по улице Амундсена от улицы Волгоградской до улицы Академика Бардина (Ленинский район);
– сквер на пресечении улиц Крауля и Викулова (Верх-Исетский район);
– ещё одна очередь Преображенского парка (Академический район);
– набережная Ольховки и Исети от улицы Колмогорова до бывшей лодочной станции (Железнодорожный район);
– Основинский парк (Кировский район);
– парк имени 50-летия Советской власти (Октябрьский район);
– парк имени Чкалова (Чкаловский район);
Все эти общественные пространства были выбраны горожанами на предварительном голосовании в январе.
Проголосовать можно на Госуслугах до 12 июня.
На благоустройство территории, победившей в рейтинговом голосовании, должны выделить деньги из федерального бюджета в 2026 году. Правда, чтобы получить федеральное софинансирование, необходимо, чтобы в Екатеринбурге проголосовало более 388 тысяч жителей старше 14 лет.
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