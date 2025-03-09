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Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
17, 19 и 20 апреля в Свердловской киностудии состоится премьера спектакля «Б.Р.», посвященного творчеству Бориса Рыжего. В постановке примут участие артисты из МХТ им. А. П. Чехова, Большого театра и балета театра Бориса Эйфмана.
Спектакль предлагает зрителям погружение в мир Бориса Рыжего, который почти всю жизнь провел в Екатеринбурге. Индустриальная окраина города стала неотъемлемой частью его поэтического наследия. Действие развернется в камерном пространстве, стилизованном под крышу многоэтажного дома.
Голос Рыжего, записанный при жизни, станет основой повествования, а каждый артист добавит свою интерпретацию поэзии, используя танец, слово и музыку.
Спектакль предлагает зрителям погружение в мир Бориса Рыжего, который почти всю жизнь провел в Екатеринбурге. Индустриальная окраина города стала неотъемлемой частью его поэтического наследия. Действие развернется в камерном пространстве, стилизованном под крышу многоэтажного дома.
Голос Рыжего, записанный при жизни, станет основой повествования, а каждый артист добавит свою интерпретацию поэзии, используя танец, слово и музыку.
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