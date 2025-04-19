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В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима
Фото: Фонд святой Екатерины
Ночью 20 апреля в Екатеринбург доставили частицу Благодатного огня, зажжённого в иерусалимском храме Гроба Господня. Огонь привезли спецрейсом авиакомпании Red Wings в аэропорт Кольцово уральские паломники.
Как сообщает Фонд святой Екатерины, святыню уже перенесли в Свято-Троицкий кафедральный собор. В течение дня она будет пронесена крестным ходом по улицам города до Храма на Крови. После этого все желающие смогут взять частицу огня домой.
Напомним, что сегодня в связи с крестными ходами будет ограничено движение транспорта в Екатеринбурге, Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске и Карпинске.
Как сообщает Фонд святой Екатерины, святыню уже перенесли в Свято-Троицкий кафедральный собор. В течение дня она будет пронесена крестным ходом по улицам города до Храма на Крови. После этого все желающие смогут взять частицу огня домой.
Напомним, что сегодня в связи с крестными ходами будет ограничено движение транспорта в Екатеринбурге, Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске и Карпинске.
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