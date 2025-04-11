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В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода

11.32 Суббота, 19 апреля 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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20 апреля в пяти городах Свердловской области будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением крестных ходов в рамках празднования Пасхи. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.

В Екатеринбурге движение перекроют с 16.00 до 18.00. Участники крестного хода пройдут по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачёва и Царской. Остановку и проезд транспорта на этом маршруте временно запретят.

В Первоуральске шествие начнётся в 15.30 и продлится до 17.00. Колонна пойдёт от храма Петра и Павла по улицам Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, через площадь Победы и проспект Ильича до улицы Вайнера, где находится храм великомученицы Екатерины.

В Асбесте ограничения будут действовать с 11.00 до 15.00. Крестный ход начнётся от церкви Богоматери Умиление и пройдёт по улицам Луговая, Горняков, 8 Марта, Садовая, Королёва, Павлова, Мира, Ладыженского и Плеханова.

В Краснотурьинске движение ограничат с 16.00. Участники пройдут от храма Апостола Иоанна Богослова по бульвару Мира и Ленинскому проспекту до храма Максима Исповедника. В Карпинске шествие стартует в 18:00 и пройдёт от Введенского собора по улицам Советской, Суворова и Первомайской до Казанского храма.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонн.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:32 В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода
10:09 В Екатеринбурге на стройке с высоты упал рабочий
21:20 Стали известны подробности о задержанном екатеринбургском стрелке с улицы Маяковского
20:51 Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается
20:32 Барахолка в помощь приютским четвероногим пройдёт в екатеринбургском «Нью Баре»
19:56 Ветераны Великой Отечественной стали Почётными гражданами Екатеринбурга
19:27 В Екатеринбурге и селе Камышино во вчерашних пожарах пострадали люди
19:12 Свадебная стрельба на улице Маяковского в Екатеринбурге привела к уголовному делу
18:40 На Уралмаше закрыли вход в Летний парк
17:42 Гроза, гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:00 Администрация Верхней Пышмы назвала недоброй шуткой скейт-площадку вокруг памятника Ленину
16:40 Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова
16:32 Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
16:05 В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
15:37 В Туринском районе Свердловской области за рулём трактора скончался 30-летний мужчина
14:32 В Екатеринбурге с 19 апреля будет действовать особый противопожарный режим
14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
13:44 В Асбесте росгвардейцы прибыли на вызов и нашли автоугонщика из федерального розыска
13:13 «УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
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