В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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20 апреля в пяти городах Свердловской области будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением крестных ходов в рамках празднования Пасхи. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.В Екатеринбурге движение перекроют с 16.00 до 18.00. Участники крестного хода пройдут по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачёва и Царской. Остановку и проезд транспорта на этом маршруте временно запретят.В Первоуральске шествие начнётся в 15.30 и продлится до 17.00. Колонна пойдёт от храма Петра и Павла по улицам Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, через площадь Победы и проспект Ильича до улицы Вайнера, где находится храм великомученицы Екатерины.В Асбесте ограничения будут действовать с 11.00 до 15.00. Крестный ход начнётся от церкви Богоматери Умиление и пройдёт по улицам Луговая, Горняков, 8 Марта, Садовая, Королёва, Павлова, Мира, Ладыженского и Плеханова.В Краснотурьинске движение ограничат с 16.00. Участники пройдут от храма Апостола Иоанна Богослова по бульвару Мира и Ленинскому проспекту до храма Максима Исповедника. В Карпинске шествие стартует в 18:00 и пройдёт от Введенского собора по улицам Советской, Суворова и Первомайской до Казанского храма.Ограничения будут снимать по мере прохождения колонн.