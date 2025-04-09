На Уралмаше закрыли вход в Летний парк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителей Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга временно лишили доступа в одно из любимых мест отдыха. С 18 апреля вход со стороны улицы Машиностроителей в Летний парк на Уралмаше закрыт из-за масштабных работ по благоустройству территории, — сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.Как уточняется, на участке продолжаются строительные и монтажные работы. На данном этапе специалисты формируют новую дорожно-тропиночную сеть, монтируют уличное освещение и системы видеонаблюдения. Вдобавок к этому, на территории появятся громкоговорители для экстренного оповещения и малые архитектурные формы — скамейки, навесы и прочие элементы, делающие парк более комфортным для отдыха.Но на этом реконструкция не заканчивается. Одной из центральных точек обновленного пространства станет спортивная зона. Здесь установят оборудование для воркаута и пауэрлифтинга, чтобы жители могли заниматься спортом на свежем воздухе. Также в парке появится амфитеатр — предполагается, что в будущем здесь будут проходить концерты, лекции и другие городские мероприятия, как это было в советский период.Предположительно проект по обустройству Летнего парка будет завершён к 1 июня 2026 года.Напомним, Летний парк «Уралмаш» — один из ключевых общественных пространств на северо-востоке Екатеринбурга. Его благоустройство стало частью масштабной городской программы по улучшению городской среды.