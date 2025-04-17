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СК проводит проверку в связи с наездом на электросамокате на ребёнка возле 127-й екатеринбургской школы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После инцидента возле екатеринбургской школы №127, где подросток на электросамокате сбил ребёнка, следственный отдел по Железнодорожному району организовал проверку.
Напомним, в результате произошедшего ребёнок получил травму ноги, с которой его увезли в больницу.
Сейчас следователи намерены выяснить, насколько серьёзной оказалась травма.
Напомним, в результате произошедшего ребёнок получил травму ноги, с которой его увезли в больницу.
Сейчас следователи намерены выяснить, насколько серьёзной оказалась травма.
«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью малолетнего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение»,
– сообщили в областном СК.
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