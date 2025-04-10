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В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнок
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на территории школы №127 подросток сбил ребёнка, когда катался на электросамокате. В итоге последнего увезли в ДГКБ №9.
По данным УГБИДД по области, подросток, 2009 года рождения, совершил наезд на ребёнка, 2013 года рождения.
Установлено, что подросток ехал на электросамокате мощностью 500 Вт. Такие самокаты приравнивают к мопедам, а значит для управления такими нужно иметь водительское удостоверение категории М.
В полиции намерены возбудить административное производство на лицо, которое передало подростку электросамокат.
По данным УГБИДД по области, подросток, 2009 года рождения, совершил наезд на ребёнка, 2013 года рождения.
«Пострадавший получил травму ноги и ушибы, доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9 для оказания медицинской помощи»,
– сказали в пресс-группе.
Установлено, что подросток ехал на электросамокате мощностью 500 Вт. Такие самокаты приравнивают к мопедам, а значит для управления такими нужно иметь водительское удостоверение категории М.
В полиции намерены возбудить административное производство на лицо, которое передало подростку электросамокат.
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