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Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше

21.43 Четверг, 17 апреля 2025
Фото Антона Каптелова
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Сколько ни переживают екатеринбуржцы за озеленение родного города, сколько ни требуют от мэрии прекратить губящее деревья кронирование «под пень» и повсеместные вырубки, воз и ныне там. Деревья в разных точках уральской столицы рубили даже зимой, то есть, вне положенных сезонных правил. Ну, а с наступлением весны за это буквально губительное дело взялись с новой силой.

При этом, валят деревья уже вообще наплевав на все правила и законы, не таясь и без стеснения. Про обработку «ран» варом, про наличие разрешений на вырубку, про хотя бы ограждение территории на момент вырубки и речи не идёт. Рубкой занимаются не то, что без разрешений, но даже и не лица, до таких работ допускаемые. И возникновение такой ситуации было предсказуемым. Вечерние Ведомости не раз предупреждали, что при виде того, с какой лёгкостью чиновники списывают «под топор» аллеи, парки, куски лесопарков, бессовестные горожане тоже возьмутся за топоры. Так оно и случилось.

Для примера: здание филиала Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Шефской, будучи ещё ПТУ, буквально утопало в зелени. Со всех сторон его обнимали кусты акаций, яблоньки, тополя. Ещё много лет назад руководству показалось, что парковка гораздо ценнее деревьев. И деревья с кустарниками исчезли возле одного крыла. Но оказалась ли востребована такая необходимая парковка на три-четыре машины? По большей части она зияет асфальтной пустотой. Зато по ночам её облюбовали запоздавшие тусовщики встают на неё и устраивают шумные дискотеки на колёсах «на радость» жильцам ближайших домов.

Со сменой статуса и названия на здании, резко поменялось и отношение к растительности вокруг здания. Её решили вывести «под ноль» вообще всю. За дело взялись в прошлом году: порубали и яблони, и тополя (лишь от некоторых оставив высокие пни). При этом рубили не только без разрешительных бумаг, но даже не привлекая к делу специалистов. Руководство поручило губить деревья… охранникам учебного заведения. А те, видимо, обрадовавшись возможности размять затёкшие от долгих бездельных просиживаний члены, бросились радостно махать топорами. «Забыв» при этом оградить место порубки.

Не успокоились и на этом. В этом году, не успел стаять снег, тем же самым способом — с нарушением правил и силами сторожей — рубят деревья уже «с тыла» колледжа».

Дурное дело, как известно, заразительно. Тотальная вырубка деревьев началась уже возле соседнего жилого дома. И — нет! — вырезают не только аварийные деревья и ветки, уничтожают всё подряд. А срезы сваленных деревьев слепят чистейшей, без следа гнильцы, белизной! Это за наведение порядка взялись те, для кого «порядок» — заасфальтированная пустыня и пахучий от автомобильных выхлопов воздух над ней.

«Стационарный пост контроля воздуха №2, размещённый в Орджоникидзевском районе, неоднократно фиксировал превышения ПДК вредных веществ: формальдегида в 1,1–1,3 раза, фенола в 1,2–1,9 раза, взвешенных веществ в 1,1–1,3 раза, этилбензола в 1,1–1,3 раза, оксида углерода в 1,3–1,4 и диоксида азота в 1,6 раза. Автоматическая станция контроля воздуха также регистрировала концентрации вредных веществ, превышающие ПДК. Так, содержание в воздухе оксида азота периодически превышало ПДК в 1,5 раза, оксида углерода в 1,5–2 раза, диоксида азота в 1,1 раза».


Приведённый выше фрагмент взят из прошлогоднего рейтинга екатеринбургских районов, который был составлен городским порталом E1.ru. Так ли уж сложно предсказать, что с подобным подходом к деревьям и кустам, скоро пост контроля воздуха в Орджоникидзевском районе будет фиксировать не «неоднократные», а ежедневные превышения вредных веществ в воздухе?

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили
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17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнок
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
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11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
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