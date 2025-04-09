В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На следующей неделе, в пятницу, 26 апреля, в уютной атмосфере старинной усадьбы Дмитрия Казанцева (ныне это Музей истории плодового садоводства Среднего Урала) состоится литературная встреча с Еленой Мозалевской. Автором уникального сборника «Зелёные самоцветы — сады, скверы и парки Екатеринбурга вчера и сегодня» презентует гостям эту свою книгу.Книга Елены Мозалевской — это не только путеводитель по городским зелёным зонам, но и кладезь знаний, которые стали результатом кропотливой исследовательской работы. Автор впервые объединила разрозненную информацию о 88 зелёных объектах Екатеринбурга: от популярных парков до малоизвестных уголков, которые лишь недавно обрели официальный статус. Многое из того, что вошло в сборник, публикуется впервые.На страницах издания можно найти исторические справки, описания текущего состояния зелёных территорий, маршруты «зелёных» прогулок, а также идеи для экскурсионных маршрутов по садам, скверам, паркам и лесопаркам столицы Урала. Издание стало настоящей энциклопедией городской природы и важным вкладом в сохранение экологической памяти Екатеринбурга.Во время встречи у гостей будет возможность пообщаться с автором, задать вопросы о процессе создания книги, а также услышать интересные факты, не вошедшие в печатный вариант. Вечер пройдет в стенах особняка XIX века, в окружении артефактов садоводческой истории региона — месте, которое само по себе является «зелёным самоцветом» Екатеринбурга.Начало мероприятия в 14.00. Вход — по музейным билетам.