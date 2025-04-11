Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час

– говорится в сообщении.

«Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими манёврами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим»,