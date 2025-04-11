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Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 17 апреля все скорость всех кикшеринговых электросамокатов в России снизили до 20 километров в час, в том числе в Екатеринбурге. Об этом Вечерним ведомостям в совместном пресс-релизе сообщили «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.
По словам представителей кикшеринговых сервисов, это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. Такая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах.
Там также рассказали, что агрессивный стиль вождения у менее чем 1% пользователей кикшеринговых сервисов.
Подчеркивается, что у компаний нет данных о том, что езда со скоростью 20-25 км/ч повышает вероятность аварий. Такую меру компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, вводят для того, чтобы понять поможет ли это изменить ситуацию на тротуарах.
Ранее в Екатеринбурге предлагали запретить ночные поездки на электросамокатах.
По словам представителей кикшеринговых сервисов, это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. Такая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах.
«Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими манёврами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим»,
– говорится в сообщении.
Там также рассказали, что агрессивный стиль вождения у менее чем 1% пользователей кикшеринговых сервисов.
Подчеркивается, что у компаний нет данных о том, что езда со скоростью 20-25 км/ч повышает вероятность аварий. Такую меру компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, вводят для того, чтобы понять поможет ли это изменить ситуацию на тротуарах.
Ранее в Екатеринбурге предлагали запретить ночные поездки на электросамокатах.
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