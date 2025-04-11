В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах

– сказал Роман Ярыш.

«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23 до 6 часов. Причина? Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами»,