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В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге обсуждают запрет на ночные поездки на электросамокатах. Установить его предлагает ГИБДД Екатеринбурга.
Об этой идее рассказал E1.ru глава городской ГИБДД Роман Ярыш. По его словам, автоинспекторы ожидают, что это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов.
Он также уточнил, что если сервисы откажутся останавливать работу электросамокатов по ночам, то им предложат урезать зону их покрытия, например, разрешив кататься на самокатах только на широких и освещенных улицах.
Об этой идее рассказал E1.ru глава городской ГИБДД Роман Ярыш. По его словам, автоинспекторы ожидают, что это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов.
«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23 до 6 часов. Причина? Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами»,
– сказал Роман Ярыш.
Он также уточнил, что если сервисы откажутся останавливать работу электросамокатов по ночам, то им предложат урезать зону их покрытия, например, разрешив кататься на самокатах только на широких и освещенных улицах.
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