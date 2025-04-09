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В Саду Нурова проведут воскресник с играми и праздничным обедом
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
С приходом весны в Екатеринбурге стартует сезон экологических акций — горожане чистят город от мусора, проявившегося после таяния снега. Разумеется, за дело возьмутся и основатели Сада Нурова, которым даже объявление общегородских субботников не нужно, ведь «субботничают» они во все сезоны и даже по воскресеньям.
Именно воскресник проведут в Саду Нурова (улица Чапаева, 1) 27 апреля. Принять участие в уборке этой облагороженной самими горожанами территории приглашают всех желающих. Основной задачей воскресника станет очистка берега реки Исеть в промежутке от Царского моста до моста по улице Белинского. Протяжённость убираемой территории будет зависеть от количества участников и их энтузиазма. Организаторы (среди которых команда «Чисто Урал») предусмотрели альтернативу для тех, кто не готов к уличной уборке: на территории сада можно будет заняться садовыми работами — от лёгких форм ухода до более трудоёмких задач, таких как копка земли.
Все необходимые материалы — мешки, перчатки, инвентарь — добровольцам предоставят на месте. А после трудового марафона всех ждёт вкуснейший обед: суп из казана от известного кулинарного дуэта «Казан-пати». Завершится день развлекательной программой — весёлые командные игры проведёт актёр и ведущий Александр Лопата.
Узнать подробности и записаться в участники воскресника можно по ссылке. Мероприятие начнётся ровно в полдень. Оно станет первым в череде запланированных на этот сезон экоинициатив.
Именно воскресник проведут в Саду Нурова (улица Чапаева, 1) 27 апреля. Принять участие в уборке этой облагороженной самими горожанами территории приглашают всех желающих. Основной задачей воскресника станет очистка берега реки Исеть в промежутке от Царского моста до моста по улице Белинского. Протяжённость убираемой территории будет зависеть от количества участников и их энтузиазма. Организаторы (среди которых команда «Чисто Урал») предусмотрели альтернативу для тех, кто не готов к уличной уборке: на территории сада можно будет заняться садовыми работами — от лёгких форм ухода до более трудоёмких задач, таких как копка земли.
Все необходимые материалы — мешки, перчатки, инвентарь — добровольцам предоставят на месте. А после трудового марафона всех ждёт вкуснейший обед: суп из казана от известного кулинарного дуэта «Казан-пати». Завершится день развлекательной программой — весёлые командные игры проведёт актёр и ведущий Александр Лопата.
Узнать подробности и записаться в участники воскресника можно по ссылке. Мероприятие начнётся ровно в полдень. Оно станет первым в череде запланированных на этот сезон экоинициатив.
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