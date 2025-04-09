Возрастное ограничение 18+

В Саду Нурова проведут воскресник с играми и праздничным обедом

18.52 Среда, 16 апреля 2025
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С приходом весны в Екатеринбурге стартует сезон экологических акций — горожане чистят город от мусора, проявившегося после таяния снега. Разумеется, за дело возьмутся и основатели Сада Нурова, которым даже объявление общегородских субботников не нужно, ведь «субботничают» они во все сезоны и даже по воскресеньям.

Именно воскресник проведут в Саду Нурова (улица Чапаева, 1) 27 апреля. Принять участие в уборке этой облагороженной самими горожанами территории приглашают всех желающих. Основной задачей воскресника станет очистка берега реки Исеть в промежутке от Царского моста до моста по улице Белинского. Протяжённость убираемой территории будет зависеть от количества участников и их энтузиазма. Организаторы (среди которых команда «Чисто Урал») предусмотрели альтернативу для тех, кто не готов к уличной уборке: на территории сада можно будет заняться садовыми работами — от лёгких форм ухода до более трудоёмких задач, таких как копка земли.

Все необходимые материалы — мешки, перчатки, инвентарь — добровольцам предоставят на месте. А после трудового марафона всех ждёт вкуснейший обед: суп из казана от известного кулинарного дуэта «Казан-пати». Завершится день развлекательной программой — весёлые командные игры проведёт актёр и ведущий Александр Лопата.

Узнать подробности и записаться в участники воскресника можно по ссылке. Мероприятие начнётся ровно в полдень. Оно станет первым в череде запланированных на этот сезон экоинициатив.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
У сада Казанцева появился свой телеграм-канал
09 апреля 2025
О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
07 апреля 2025
Цифровое искусство вырвалось на улицы Екатеринбурга
10 апреля 2025
Свердловские пожары минувшего понедельника наделали бед
15 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
19:29 Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
19:10 Мифы, малахит и музыка Моцарта оживут в новой уральской книге
18:52 В Саду Нурова проведут воскресник с играми и праздничным обедом
17:43 После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
17:01 Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16:20 ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
15:51 В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
14:30 Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой
13:38 СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге
13:24 В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок
13:02 Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
12:39 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку обещанных городу автобусов-гармошек
12:04 «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
11:13 В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
10:53 Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
10:06 Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
09:26 В Ирбитском района лишённый прав водитель устроил ДТП с «перевёртышем»
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
20:41 Ссора на почве ревности обернулась покушением на убийство в Артёмовском
20:08 Сбившую ребёнка самокатчицу разыскивают в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
19:29 Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
19:10 Мифы, малахит и музыка Моцарта оживут в новой уральской книге
18:52 В Саду Нурова проведут воскресник с играми и праздничным обедом
17:43 После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
17:01 Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16:20 ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
15:51 В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
14:30 Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой
13:38 СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге
13:24 В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок
13:02 Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
12:39 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку обещанных городу автобусов-гармошек
12:04 «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
11:13 В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
10:53 Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
10:06 Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
09:26 В Ирбитском района лишённый прав водитель устроил ДТП с «перевёртышем»
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
20:41 Ссора на почве ревности обернулась покушением на убийство в Артёмовском
20:08 Сбившую ребёнка самокатчицу разыскивают в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK