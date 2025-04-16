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В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нашествие клещей в Свердловской области связывают с увеличением популяции мышей-полёвок. Такую версию озвучил ЕАН местный фермер.
По его словам, в этом году в регионе очень много мышей.
Ранее эпидемиологи предупреждали об увеличении численности иксодовых клещей в Свердловской области в 2025 году.
По его словам, в этом году в регионе очень много мышей.
«У них бывают годы сокращения популяции, после которых наступает улучшение мышиной демографии и бэби-бум, как сейчас. А грызуны – это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным»,
– считает фермер.
Ранее эпидемиологи предупреждали об увеличении численности иксодовых клещей в Свердловской области в 2025 году.
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