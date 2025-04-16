В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок

– считает фермер.

«У них бывают годы сокращения популяции, после которых наступает улучшение мышиной демографии и бэби-бум, как сейчас. А грызуны – это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным»,