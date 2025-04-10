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«Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле власти решили подойти к обеспечению безопасности во время шествия «Бессмертного полка». Участников акции просят быть готовым к жестким мерам предосторожности.
Как сообщает ИА «Все новости», маршрут «Бессмертного полка» пока не раскрывают. На данный момент известно то, что колонна будет собираться на площади перед «Современником», а перед этим участникам шествия придётся пройти через шесть-восемь контрольно-пропускных пунктов. Территория вся при этом будет огорожена. По данным информационного агентства, особое внимание будет уделено досмотру. Людей с большими сумками и рюкзаками пропускать не будут.
В связи с такими жесткими ограничениями приходить на акацию советуют с 08.30 до 09.00, чтобы успеть пройти все процедуры, необходимые для безопасности участников акции.
Напомним, что в Екатеринбурге также решились провести «Бессмертный полк» в очном варианте.
Как сообщает ИА «Все новости», маршрут «Бессмертного полка» пока не раскрывают. На данный момент известно то, что колонна будет собираться на площади перед «Современником», а перед этим участникам шествия придётся пройти через шесть-восемь контрольно-пропускных пунктов. Территория вся при этом будет огорожена. По данным информационного агентства, особое внимание будет уделено досмотру. Людей с большими сумками и рюкзаками пропускать не будут.
В связи с такими жесткими ограничениями приходить на акацию советуют с 08.30 до 09.00, чтобы успеть пройти все процедуры, необходимые для безопасности участников акции.
Напомним, что в Екатеринбурге также решились провести «Бессмертный полк» в очном варианте.
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