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Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
Фото: «Мирные жители»
Общественная организация «Мирные жители» призывает провести открытый конкурс градостроительных концепций застройки бывшей территории Уралмашзавода. Недавно в СМИ был представлен вариант планировки территории восточной части завода Уралмаш (в течение последних 12 лет производство там было остановлено, а большинство цехов снесены), который предполагает её застройку многоэтажными жилыми зданиями, начиная от проходной УЗТМ.
По мнению общественников, эта концепция не учитывает историческую и культурную значимость места и не предполагает сохранения сложившейся среды. В связи с этим «Мирные жители» направили главе Екатеринбурга и городской администрации предложение провести совместно с правообладателем территории конкурс градостроительных концепций.
Полный текст письма выложен в открытый доступ. «Мирные жители» пообещали ознакомить общественность с ответом чиновников, как только получат его.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента Вечерних ведомостей по поводу разработки проекта планировки бывшей территории УЗТМ, сказал, что поручение разработки этого проекта муниципальной «Мастерской генплана» позволит повысить качество проекта и подконтрольность городским властям. Мэр заявил, что «никакого кулуарного решения в случае с такой значимой территорией выноситься не будет».
По мнению общественников, эта концепция не учитывает историческую и культурную значимость места и не предполагает сохранения сложившейся среды. В связи с этим «Мирные жители» направили главе Екатеринбурга и городской администрации предложение провести совместно с правообладателем территории конкурс градостроительных концепций.
«Конкурс позволит привлечь к разработке лучшие архитектурные бюро России и мира, и ориентировать их проекты на сохранение исторической планировки района, объёмно-пространственных параметров среды главного заводского коридора»,
— говорится в заявлении организации.
Фрагмент обращения «Мирных жителей»
Полный текст письма выложен в открытый доступ. «Мирные жители» пообещали ознакомить общественность с ответом чиновников, как только получат его.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента Вечерних ведомостей по поводу разработки проекта планировки бывшей территории УЗТМ, сказал, что поручение разработки этого проекта муниципальной «Мастерской генплана» позволит повысить качество проекта и подконтрольность городским властям. Мэр заявил, что «никакого кулуарного решения в случае с такой значимой территорией выноситься не будет».
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