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Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода

14.38 Вторник, 15 апреля 2025
Фото: «Мирные жители»
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Общественная организация «Мирные жители» призывает провести открытый конкурс градостроительных концепций застройки бывшей территории Уралмашзавода. Недавно в СМИ был представлен вариант планировки территории восточной части завода Уралмаш (в течение последних 12 лет производство там было остановлено, а большинство цехов снесены), который предполагает её застройку многоэтажными жилыми зданиями, начиная от проходной УЗТМ.

По мнению общественников, эта концепция не учитывает историческую и культурную значимость места и не предполагает сохранения сложившейся среды. В связи с этим «Мирные жители» направили главе Екатеринбурга и городской администрации предложение провести совместно с правообладателем территории конкурс градостроительных концепций.

«Конкурс позволит привлечь к разработке лучшие архитектурные бюро России и мира, и ориентировать их проекты на сохранение исторической планировки района, объёмно-пространственных параметров среды главного заводского коридора»,

говорится в заявлении организации.




Фрагмент обращения «Мирных жителей»


Полный текст письма выложен в открытый доступ. «Мирные жители» пообещали ознакомить общественность с ответом чиновников, как только получат его.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента Вечерних ведомостей по поводу разработки проекта планировки бывшей территории УЗТМ, сказал, что поручение разработки этого проекта муниципальной «Мастерской генплана» позволит повысить качество проекта и подконтрольность городским властям. Мэр заявил, что «никакого кулуарного решения в случае с такой значимой территорией выноситься не будет».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
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15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
12:41 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
12:07 В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
10:21 Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
10:10 На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
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