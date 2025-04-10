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В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
Фото: МЧС России по Свердловской области
За неделю на территории Свердловской области произошло 99 пожаров, сообщили в МЧС региона. 34 из них — в жилом секторе. Пожарным удалось спасти 13 человек, один погиб.
Одним из самых заметных происшествий стал пожар утром 10 апреля в Екатеринбурге. Возгорание произошло на крыше торгового центра «Гринвич» — там загорелась градирня системы охлаждения вентиляции. Первой на инцидент отреагировала служба безопасности объекта, начав тушение до прибытия пожарных.
Как уточнили в МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Спасатели провели проливку и разборку сгоревших конструкций, а причиной возгорания стало короткое замыкание в системе электропитания.
«Хорошо, что пожар произошёл на крыше "Гринвича", а не внутри — иначе пожарным пришлось бы долго искать выход из него», — добавили в МЧС.
Одним из самых заметных происшествий стал пожар утром 10 апреля в Екатеринбурге. Возгорание произошло на крыше торгового центра «Гринвич» — там загорелась градирня системы охлаждения вентиляции. Первой на инцидент отреагировала служба безопасности объекта, начав тушение до прибытия пожарных.
Как уточнили в МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Спасатели провели проливку и разборку сгоревших конструкций, а причиной возгорания стало короткое замыкание в системе электропитания.
«Хорошо, что пожар произошёл на крыше "Гринвича", а не внутри — иначе пожарным пришлось бы долго искать выход из него», — добавили в МЧС.
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