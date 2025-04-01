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Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование местного жителя Василия Рыскова, которому вменяли государственную измену.
Причина, по которой скончался подсудимый, не уточняется.
Напомним, Василия Рыскова обвиняли в покушении незаконное перемещение через границу иной военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ).
«Сегодня состоялось финальное судебное заседание по уголовному делу в отношении Раскова. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого»,
– говорится в сообщении телеграм-канала облсуда.
Причина, по которой скончался подсудимый, не уточняется.
Напомним, Василия Рыскова обвиняли в покушении незаконное перемещение через границу иной военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ).
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