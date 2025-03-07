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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области почти в два раза превысила средний многолетний уровень
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировали 47,9 тысячи случаев ОРВИ, что на 5% выше уровня прошлой недели и на 93,6% превышает средний многолетний уровень. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
Специалисты объясняют такую статистику с «более поздним календарным прохождением пика эпидемиологического процесса».
В областном Минздраве вместе с тем заявляют о начавшееся снижением заболеваемости ОРВИ в регионе. Также ведомство приводит сведения о загруженности коечного фонда, которая , как утверждается, на сегодняшний день в Свердловской области составляет 75%, а в Екатеринбурге – около 90%.
Специалисты объясняют такую статистику с «более поздним календарным прохождением пика эпидемиологического процесса».
В областном Минздраве вместе с тем заявляют о начавшееся снижением заболеваемости ОРВИ в регионе. Также ведомство приводит сведения о загруженности коечного фонда, которая , как утверждается, на сегодняшний день в Свердловской области составляет 75%, а в Екатеринбурге – около 90%.
«В случае необходимости министерством здравоохранения области будут приняты меры по развертыванию дополнительных коек. Медицинская помощь жителям региона оказывается в полном объеме и без перебоев»,
– сказали в Минздраве.
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