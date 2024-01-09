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Екатеринбургские власти хотят снести ещё 13 домов для расширения улицы Татищева

11.02 Четверг, 11 января 2024
Иллюстрация департамента архитектуры Администрации города Екатеринбурга
Екатеринбургские власти хотят снести ещё 13 домов ради расширения улицы Татищева. Постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд появилось на городском портале.

Согласно опубликованной информации, администрация намерена снести дома на Танкистов 2, 4, 10, 12; Татищева, 173; Венгерских Коммунаров, 174. Также мэрия хочет изъять семь участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Приозерный».

На заключения соглашений о добровольном изъятии власти дают 45 дней. Если этот вопрос проигнорировать, то его придётся решать через суд. Об этом также говорится в постановлении.

Ранее городские власти утвердили проект нового района «ВИЗа-Правобережного», ради которого затевается расширение улицы Татищева.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:40 Свердловская губернаторская комиссия заявила о восстановлении прав всех «обманутых дольщиков»
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