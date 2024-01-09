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Екатеринбургские власти хотят снести ещё 13 домов для расширения улицы Татищева
Иллюстрация департамента архитектуры Администрации города Екатеринбурга
Екатеринбургские власти хотят снести ещё 13 домов ради расширения улицы Татищева. Постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд появилось на городском портале.
Согласно опубликованной информации, администрация намерена снести дома на Танкистов 2, 4, 10, 12; Татищева, 173; Венгерских Коммунаров, 174. Также мэрия хочет изъять семь участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Приозерный».
На заключения соглашений о добровольном изъятии власти дают 45 дней. Если этот вопрос проигнорировать, то его придётся решать через суд. Об этом также говорится в постановлении.
Ранее городские власти утвердили проект нового района «ВИЗа-Правобережного», ради которого затевается расширение улицы Татищева.
Согласно опубликованной информации, администрация намерена снести дома на Танкистов 2, 4, 10, 12; Татищева, 173; Венгерских Коммунаров, 174. Также мэрия хочет изъять семь участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Приозерный».
На заключения соглашений о добровольном изъятии власти дают 45 дней. Если этот вопрос проигнорировать, то его придётся решать через суд. Об этом также говорится в постановлении.
Ранее городские власти утвердили проект нового района «ВИЗа-Правобережного», ради которого затевается расширение улицы Татищева.
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