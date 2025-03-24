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Очередной пикет против мусорного полигона проходит у резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области сегодня снова проходит пикет против мусорного полигона.
Сегодня с плакатом вышел житель Сысерти Михаил.
Он выступает за сохранение Сысертского района экологически чистым и против того, чтобы на сельскохозяйственных землях строились промышленные объекты.
Вчера поддержать протестующих против строительства мусорного производства под Сысертью выходил житель Челябинской области.
Сегодня с плакатом вышел житель Сысерти Михаил.
«Нет свалке в Сысертском районе!»,
– говорится на его плакате.
Он выступает за сохранение Сысертского района экологически чистым и против того, чтобы на сельскохозяйственных землях строились промышленные объекты.
Вчера поддержать протестующих против строительства мусорного производства под Сысертью выходил житель Челябинской области.
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