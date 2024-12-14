Мать екатеринбуржской девятиклассницы вступила в бой с системой образования

«Принцип простой: «мы объявим конкурс, наберём обратно умненьких. Дальше их особо учить и не придётся — они и так умненькие. И ЕГЭ нормально сдадут, и рейтинг у школы повысится».

«В Омске папа школьницы уже судился на эту тему и выиграл Конституционный суд, который чётко постановил и разъяснил, что школа может создавать профильные классы, но при этом не должна нарушать права и гарантии других детей. То есть, общеобразовательные классы тоже должны быть. Либо в профильные классы детей должны брать без дополнительных экзаменов».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из прокуратуры Свердловской области в мэрию Екатеринбурга была направлена просьба разобраться с обращением местной жительницы, которая возмущена сложившейся во многих общеобразовательных школах города системой перевода детей из 9-го класса в 10-й. Учеников попросту отчисляют скопом из учебного заведения, а потом принимают заново, но уже не всех.Новостью о том, что её дочь-девятиклассница будет в следующем году отчислена из школы вместе с другими учениками, екатеринбурженка Елена Ященко была неприятно удивлена на одном из родительских собраний. Представитель школьной администрации сообщил, что детей автоматически отчислят из школы по окончании 9-го класса, а затем снова зачислят, но не всех: зачисление будет осуществляться исключительно на основе индивидуального отбора. Маме девочки подобная система показалась не только несправедливой, но и незаконной.Когда с родителей начали собирать подписи под документом о том, что их проинформировали о данной системе, она расписываться отказалась, а вместо этого углубилась в изучение законов и выяснение, насколько школа в праве «оставлять за бортом» тех учеников, которые по какой-то причине преподавателей и директора не устраивают.Обеспокоенная женщина быстро убедилась, что автоматическое отчисление целых классов незаконно, и нашла постановление Конституционного суда Российской Федерации, в котором сказано, что «не допускается лишение лиц, освоивших программу основного общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения в соответствующей образовательной организации по образовательным программам среднего общего образования, предполагающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, возможности продолжить обучение в той же образовательной организации, без нормативного установления указанных гарантий продолжения обучения по общеобразовательным программам среднего общего образования».Но обращения к руководству школы с этим постановлением привело лишь к переписке с парированиями выдержками из законов, постановлений, правил и других официальных документов. Школа продолжила настаивать на своём праве исключать учеников целыми классами, а принимать обратно только избранных.Разбираясь в этом деле, Елена Ященко обнаружила, что подобная «фильтрующая» система перевода учеников в старшие классы действует и во многих других школах города. По её мнению, этим ущемляются права детей и их родителей, зато преследуется выгода для самих образовательных учреждений:К сожалению, родители одноклассников дочки беспокойной мамы безмолвствуют. Они, вроде, и не согласны с такой системой, но «бодаться» с ней не желают. И Елене Ященко приходится самой изучать законы, писать обращения, отстаивая права всех екатеринбургских школьников. Она уверена, что правда и законодательство на её стороне, готова в одиночку менять сложившееся положение дел в отдельно взятой школе, а, может, и в других общеобразовательных учреждениях города. Тем более, что похожие прецеденты уже были, правда, не в Екатеринбурге: