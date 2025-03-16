Екатеринбуржцы продают коллекции за миллионы рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы продают свои коллекции на миллионы рублей. Авито собрал подборку от почтовых марок до автографов Эминема.На первом месте в этом списке находится коллекция почтовых марок, оцененная в 14,1 миллиона рублей. Объявление содержит 52 фотографии, демонстрирующие как советские, так и зарубежные экземпляры.Следующим в рейтинге идет лимитированная коллекция ежедневников McDonald’s, выставленная за 7 миллионов рублей. Эти издания были вручены сотрудникам компании за достижения в корпоративных конкурсах.Также в подборке значится коллекция виниловых пластинок из 12 тысяч экземпляров, стоимость которой составляет 3,19 миллиона рублей. Собрание включает издания из Японии, Канады, США, Европы и России, а среди исполнителей можно найти таких, как Santana и Electric Light Orchestra. По словам продавца, пластинки находятся в хорошем состоянии.Завершает подборку коллекция предметов с автографами американского рэпера Эминема, стоимостью 1 миллион рублей. В нее входят подписанные издания фильма «8 Миля» и фотоальбом The Eminem Show и фотография со съемочной площадки Тhе Еminеm Shоw, а также сертификаты подлинности.