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На карте Екатеринбурга появится сквер имени поэта-нонконформиста
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге наконец-то официально утвердили появление сквера имени Ильи Кормильцева – культового уральского поэта, переводчика и автора песен «Наутилуса Помпилиуса». Этого ценители творчества «неудобного» земляка добивались семь лет.
Решение дать название скверу имя Ильи Кормильцева приняла городская комиссия по топонимике. Зелёная зона будет расположена рядом с Институтом естественных наук и математики УрФУ, где в своё время учился Кормильцев. Такую инициативу ещё в 2018 году поддержала мэрия Екатеринбурга, но процесс застопорился. В последующие годы в городе проходили акции в поддержку сквера: устанавливались таблички с цитатами Кормильцева, собирались подписи, проводились пикеты.
Как нетрудно догадаться, одной из трудностей, мешавших добиться такого увековечивания поэта, скончавшегося в возрасте всего 48 лет, была его нонконформистская общественная и политическая позиция. Но личность и творчество Кормильцева слишком значимы для Урала и любимы екатеринбуржцами, чтобы оставаться без знаков памяти. Первым таким знаком стала мемориальная доска на здании УрФУ, открытая в 2015 году, а теперь в Екатеринбурге появится и сквер имени Ильи Кормильцева.
Решение дать название скверу имя Ильи Кормильцева приняла городская комиссия по топонимике. Зелёная зона будет расположена рядом с Институтом естественных наук и математики УрФУ, где в своё время учился Кормильцев. Такую инициативу ещё в 2018 году поддержала мэрия Екатеринбурга, но процесс застопорился. В последующие годы в городе проходили акции в поддержку сквера: устанавливались таблички с цитатами Кормильцева, собирались подписи, проводились пикеты.
Как нетрудно догадаться, одной из трудностей, мешавших добиться такого увековечивания поэта, скончавшегося в возрасте всего 48 лет, была его нонконформистская общественная и политическая позиция. Но личность и творчество Кормильцева слишком значимы для Урала и любимы екатеринбуржцами, чтобы оставаться без знаков памяти. Первым таким знаком стала мемориальная доска на здании УрФУ, открытая в 2015 году, а теперь в Екатеринбурге появится и сквер имени Ильи Кормильцева.
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