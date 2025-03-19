В Асбесте ИП обязали возместить ущерб за упавший дорожный знак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Асбесте индивидуальный предприниматель Р.А. Вотинцев выплатит 158 200 рублей за поврежденный автомобиль, на который упала стойка с дорожными знаками. Апелляция в Свердловский областной суд не помогла ему избежать наказания.Происшествие случилось в июле 2023 года на улице Челюскинцев, где ИП Вотинцев выполнял ремонтные работы по муниципальному контракту. Демонтаж знаков не был предусмотрен сметой, но рабочие убрали стойку, прислонив её к забору частного дома. В результате конструкция упала на припаркованный автомобиль марки «Hyundai Grand Starex», принадлежащий местному жителю.Пострадавший обратился в суд, требуя взыскать ущерб с администрации города, муниципального казенного учреждения «УЗ ЖКХ г. Асбеста» и подрядчика. Однако суд признал ответственным именно ИП Вотинцева, поскольку его работники допустили ненадлежащее хранение демонтированного знака. Решение Асбестовского городского суда предприниматель пытался обжаловать, но Свердловский областной суд оставил вердикт в силе. Теперь ему предстоит выплатить не только стоимость ремонта машины, но и судебные издержки.