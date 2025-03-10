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Жителей Свердловской области спросили об их социальной защищённости
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Среди жителей Свердловской области проходит опрос, который поможет выяснить, насколько социально защищёнными они себя ощущают и как часто обращались в последнее время за государственной помощью.
Проводит опрос Министерство социальной политики Свердловской области при участии Уральского федерального университета имени Б. Ельцина. Для этого в интернете создана очень несложная форма, на заполнение которой уходит менее минуты. Участникам опроса нужно лишь отметить свой пол и возраст, да ответить на пару вопросов. Например, авторы опросника спрашивают, обращался ли опрашиваемый за социальными услугами в государственные органы в этом или прошлом году.
Опрос можно пройти по ссылке. Продлится социологическое исследование до 1 апреля 2025 года.
Проводит опрос Министерство социальной политики Свердловской области при участии Уральского федерального университета имени Б. Ельцина. Для этого в интернете создана очень несложная форма, на заполнение которой уходит менее минуты. Участникам опроса нужно лишь отметить свой пол и возраст, да ответить на пару вопросов. Например, авторы опросника спрашивают, обращался ли опрашиваемый за социальными услугами в государственные органы в этом или прошлом году.
Опрос можно пройти по ссылке. Продлится социологическое исследование до 1 апреля 2025 года.
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