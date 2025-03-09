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«Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
Фото: общественно-деловой совет Калиновского лесопарка
В ближайшее воскресенье, 23 марта, в Калиновском лесном парке Екатеринбурга состоится презентация уникального проекта «Тропа равноденствий». В рамках мероприятия будет представлена концепция Солнечных часов, созданных на основе геодезической вышки, а также организованы тематические лекции и интерактивные активности для всей семьи.
Организаторы «Тропы равноденствия» — общественно-деловой совет Калиновского лесопарка, движения «Хранители троп Урала», «Экодозор» и «Добровольцы быстрого реагирования» — обещают мини-лекции о геодезии, астрономии и истории солнечных часов, обсуждение проекта, а также прогулку по лесному парку с рассказом о лесных пожарах и способах борьбы с ними. Для детей готовят игры с тенью и солнечный хоровод. Завершится встреча чаепитием и обменом мнениями.
Ориентировочное время проведения мероприятия — с 10.00 до 14.00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Место сбора геодезическая вышка в Калиновском лесопарке.
Организаторы «Тропы равноденствия» — общественно-деловой совет Калиновского лесопарка, движения «Хранители троп Урала», «Экодозор» и «Добровольцы быстрого реагирования» — обещают мини-лекции о геодезии, астрономии и истории солнечных часов, обсуждение проекта, а также прогулку по лесному парку с рассказом о лесных пожарах и способах борьбы с ними. Для детей готовят игры с тенью и солнечный хоровод. Завершится встреча чаепитием и обменом мнениями.
Ориентировочное время проведения мероприятия — с 10.00 до 14.00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Место сбора геодезическая вышка в Калиновском лесопарке.
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