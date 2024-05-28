СК: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным ведомства, на улице Сулимова два уроженца Республики Таджикистан напали на сотрудников екатеринбургской телекомпании. Журналисты снимали репортаж. В ходе нападения было повреждено их имущество.“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)”, - заявили в СУ СКР.Прокуратура Кировского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что двое молодых людей совершили нападение на девушку-журналиста ООО «ТК-Резонанс», которая готовила материал.“Они применили к девушке насилие и повредили ее имущество с целью принуждения к отказу от распространения информации”, - сообщает прокуратура.Информация о нападении на съёмочную группу телеканала «Крик-ТВ» появилась сегодня в телеграм-каналах. Сообщается, что корреспонденты проводили журналистское расследование о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.“Один из фигурантов гражданин РФ, а второй, как утверждают в отделе полиции, имеет разрешение на пребывание в нашей стране. Представители обеих сторон написали друг на друга заявления”, - добавили в пресс-службе областного главка полиции.