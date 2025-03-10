В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков





– рассказали в мэрии. «По предварительной информации специалистов, за эти три дня зафиксированы осадки в количестве 12 миллиметров водяного столба – при месячной норме в марте 16 миллиметров водяного столба»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 9 по 11 марта выпало 75% месячной осадков от месячной нормы, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.Последствия снегопадов продолжают устранять до сих пор.По словам директора департамента благоустройства Павела Зыкова, в связи с грядущим потеплением коммунальные службы сделают упор на вывозе снега с проезжих частей, а также с низких мест чтобы исключения подтопления.Всего за сутки коммунальщики вывезли на специализированные полигоны 2 721 тонну снега.