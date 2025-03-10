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В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 9 по 11 марта выпало 75% месячной осадков от месячной нормы, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
Последствия снегопадов продолжают устранять до сих пор.
По словам директора департамента благоустройства Павела Зыкова, в связи с грядущим потеплением коммунальные службы сделают упор на вывозе снега с проезжих частей, а также с низких мест чтобы исключения подтопления.
Всего за сутки коммунальщики вывезли на специализированные полигоны 2 721 тонну снега.
«По предварительной информации специалистов, за эти три дня зафиксированы осадки в количестве 12 миллиметров водяного столба – при месячной норме в марте 16 миллиметров водяного столба»,
– рассказали в мэрии.
Последствия снегопадов продолжают устранять до сих пор.
По словам директора департамента благоустройства Павела Зыкова, в связи с грядущим потеплением коммунальные службы сделают упор на вывозе снега с проезжих частей, а также с низких мест чтобы исключения подтопления.
Всего за сутки коммунальщики вывезли на специализированные полигоны 2 721 тонну снега.
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