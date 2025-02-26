Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга вновь запустила опрос. На этот раз у горожан спрашивают мнение по поводу ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности для электросамокатов.
Высказать своё мнение екатеринбуржцы могут на Госуслугах до 9 марта.
Ответить, как и в прошлом опросе, который касался «выделенок» для общественного транспорта в уральской столице, предлагают только на один вопрос.
В данном поросе он сформирован так: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Екатеринбурга?». Среди ответов есть варианты, которые предполагают определенные ограничения и полный запрет, а также те, под которыми подразумевается снятие некоторых из них или всех. Можно выбрать и более нейтральный ответ «Действующих ограничений достаточно».
Однако судя по ответам, лидирующим по числу голосам, большинство екатеринбуржцев за введение новых ограничений.
«В прошлом году с участием пользователей самокатов было зарегистрировано 112 транспортных происшествий, 115 человек получили ранения. Для снижения количества ДТП помимо профилактической работы специалисты планируют увеличить число участков с ограничением скорости передвижения»,
– говорят власти.
Высказать своё мнение екатеринбуржцы могут на Госуслугах до 9 марта.
Ответить, как и в прошлом опросе, который касался «выделенок» для общественного транспорта в уральской столице, предлагают только на один вопрос.
В данном поросе он сформирован так: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Екатеринбурга?». Среди ответов есть варианты, которые предполагают определенные ограничения и полный запрет, а также те, под которыми подразумевается снятие некоторых из них или всех. Можно выбрать и более нейтральный ответ «Действующих ограничений достаточно».
Промежуточные результаты голосования по состоянию на 17.15 3 марта 2025 года.
Однако судя по ответам, лидирующим по числу голосам, большинство екатеринбуржцев за введение новых ограничений.
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