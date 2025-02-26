Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов





– говорят власти. «В прошлом году с участием пользователей самокатов было зарегистрировано 112 транспортных происшествий, 115 человек получили ранения. Для снижения количества ДТП помимо профилактической работы специалисты планируют увеличить число участков с ограничением скорости передвижения»,

Промежуточные результаты голосования по состоянию на 17.15 3 марта 2025 года.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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