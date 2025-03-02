В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 6 марта, примерно в 19.45 на трассе Екатеринбург – Тюмень под Белоярским в смертельном ДТП столкнулись легковой автомобиль Nissan и фургон «Газ».По данным свердловского УГИБДД, водитель Nissan, ехавший со стороны Екатеринбурга, выехал на встречную полосу. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на местеИзвестно, что «Газель» в момент столкновения была пустой.