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В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 6 марта, примерно в 19.45 на трассе Екатеринбург – Тюмень под Белоярским в смертельном ДТП столкнулись легковой автомобиль Nissan и фургон «Газ».
По данным свердловского УГИБДД, водитель Nissan, ехавший со стороны Екатеринбурга, выехал на встречную полосу. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте
Известно, что «Газель» в момент столкновения была пустой.
По данным свердловского УГИБДД, водитель Nissan, ехавший со стороны Екатеринбурга, выехал на встречную полосу. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Известно, что «Газель» в момент столкновения была пустой.
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