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Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 марта, на новом сайте ХК «Автомобилист» официально стартовала полномасштабная продажа билетов на первый матч хоккеистов на их доме – «УГМК-арене».
Первый матч в новом ледовом дворце, ставшим самым большим на Урале, «Автомобилисты» сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт 10 марта в 19.00.
В хоккейном клубе подчёркиваются, что портал ticket.hc-avto.ru на сегодняшний день единственный источник для легальной покупки билетов на домашние матчи «Автомобилиста», и призывают не покупать билеты на сторонних ресурсах.
Напомним, что 5 марта на сайте запускали продажу билетов в тестовом режиме. Тогда билеты продавались в ограниченном количестве.
Отмечается, что более чем за тридцать минут до тестового старта продаж в электронной очереди за билетами на ticket.hc-avto.ru уже стояли более пяти тысяч пользователей. В итоге все доступные билеты были проданы всего за 5 минут. Все операции прошли практически без сбоев, но благодаря этому тесту разработчики сайта смогли выявить несколько нюансов в работе системе и скорректировать их к полномасштабному старту продаж.
Первый матч в новом ледовом дворце, ставшим самым большим на Урале, «Автомобилисты» сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт 10 марта в 19.00.
В хоккейном клубе подчёркиваются, что портал ticket.hc-avto.ru на сегодняшний день единственный источник для легальной покупки билетов на домашние матчи «Автомобилиста», и призывают не покупать билеты на сторонних ресурсах.
Напомним, что 5 марта на сайте запускали продажу билетов в тестовом режиме. Тогда билеты продавались в ограниченном количестве.
«Это необходимо было сделать для проверки работы новой билетной системы клуба и её реакции на пиковые нагрузки. Для тестирования системы билеты продавались на ограниченное количество мест на нескольких секторах "УГМК Арены"»,
– рассказали в клубе.
Отмечается, что более чем за тридцать минут до тестового старта продаж в электронной очереди за билетами на ticket.hc-avto.ru уже стояли более пяти тысяч пользователей. В итоге все доступные билеты были проданы всего за 5 минут. Все операции прошли практически без сбоев, но благодаря этому тесту разработчики сайта смогли выявить несколько нюансов в работе системе и скорректировать их к полномасштабному старту продаж.
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