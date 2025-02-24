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Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне неизвестные создали телеграм-канал, в котором стали публиковать фотографии оружия и обещать устроить «резню в школах» в школах Нижнего Тагила. Ранее подобным уже пугали екатеринбуржцев. Тогда все сообщения оказались фейками.
Скриншоты с пугающими сообщениями опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». На данный момент канал с угрозами уже удалён.
Напомним, на прошлой неделе вооружённым нападением на школы пытались напугать жителей уральской столицы. Сначала появлялись сообщения, в которых неизвестные обещали напасть, а потом фейковые видео якобы со стрельбой в школах. Тогда местные власти всё опровергли, заявив, что это «спланированная информационная кампания, направленная на создание паники». Детям в школах в тот день действительно ничего не угрожало, но меры безопасности в школах и детских садах города на всякий случай были усилены.
В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту была организована проверка.
Вчера глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что подобные телеграм-каналы создавались для Кургана и Костромы. Информация о них была передана в полицию.
Скриншоты с пугающими сообщениями опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». На данный момент канал с угрозами уже удалён.
Напомним, на прошлой неделе вооружённым нападением на школы пытались напугать жителей уральской столицы. Сначала появлялись сообщения, в которых неизвестные обещали напасть, а потом фейковые видео якобы со стрельбой в школах. Тогда местные власти всё опровергли, заявив, что это «спланированная информационная кампания, направленная на создание паники». Детям в школах в тот день действительно ничего не угрожало, но меры безопасности в школах и детских садах города на всякий случай были усилены.
В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту была организована проверка.
Вчера глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что подобные телеграм-каналы создавались для Кургана и Костромы. Информация о них была передана в полицию.
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