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В мэрии Екатеринбурга назвали фейком информацию о готовящихся вооружённых нападениях на школы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Последние сутки в социальных сетях и телеграм-каналах стала появляться информация о якобы готовящихся вооружённых нападениях на школы Екатеринбурга. В пресс-службе городской администрации назвали эти сообщения фейками.
В мэрии также сообщили, что сегодня утром в сети стали появляться «фейковые видео со смонтированными сценами указанных акций». Одно из подобных видео появилось в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» с подписью «скорее всего это фейк».
В мэрии же подчеркивают, что все подобные сообщения и видео это обман.
В мэрии также добавляют, что в связи с публикуемой информацией в школах и детских садах усилили меры безопасности.
В мэрии также сообщили, что сегодня утром в сети стали появляться «фейковые видео со смонтированными сценами указанных акций». Одно из подобных видео появилось в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» с подписью «скорее всего это фейк».
В мэрии же подчеркивают, что все подобные сообщения и видео это обман.
«В соцсетях и мессенджерах идёт спланированная информационная кампания, направленная на создание паники. Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит. Вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещённая в последние сутки, фейк»,
– сказали в администрации.
В мэрии также добавляют, что в связи с публикуемой информацией в школах и детских садах усилили меры безопасности.
«Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски»,
– говорится в сообщении пресс-службы администрации.
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