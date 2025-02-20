В мэрии Екатеринбурга назвали фейком информацию о готовящихся вооружённых нападениях на школы

– сказали в администрации.

«В соцсетях и мессенджерах идёт спланированная информационная кампания, направленная на создание паники. Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит. Вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещённая в последние сутки, фейк»,