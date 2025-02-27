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На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На «УГМК-арене» прошли учения специалистов МЧС. Огнеборцы отработали спасение посетителей и тушение пожара, которые по легенде тренировки произошёл в конференц-зале.
Как рассказали в региональном главке МЧС, для поиска и спасения посетителей, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться, были направлены звенья газодымозащитной службы. Им предстояло найти и передать медикам десять человек. Остальные огнеборцы в это время боролись с огнём.
Всего к учениям были привлечены 21 единица техники и 65 человек личного состава.
Важно отметить, что новая ледовая арена в центре Екатеринбурга представляет собой четыре этажа со сложной планировкой общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На спортивном объекте одновременно могут находиться более чем 12 тысяч человек.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Как рассказали в региональном главке МЧС, для поиска и спасения посетителей, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться, были направлены звенья газодымозащитной службы. Им предстояло найти и передать медикам десять человек. Остальные огнеборцы в это время боролись с огнём.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Всего к учениям были привлечены 21 единица техники и 65 человек личного состава.
«Несмотря на то что объект достаточно сложный в оперативно-тактическом плане, все цели учений достигнуты. С задачами личный состав Екатеринбургского пожарного специального гарнизона справился»,
– сказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника областного МЧС Валерий Казаков.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Важно отметить, что новая ледовая арена в центре Екатеринбурга представляет собой четыре этажа со сложной планировкой общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На спортивном объекте одновременно могут находиться более чем 12 тысяч человек.
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