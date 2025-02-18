Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта

«В связи с интенсивным ростом автомобилизации, а также застройки и сдачи в эксплуатацию новых жилых домов необходимо проведение мероприятий, направленных на увеличение скорости движения общественного транспорта: внедрение выделенных полос на участках улично-дорожной сети и обособление трамвайных путей и обеспечение приоритетного проезда трамваев на регулируемых перекрестках»,