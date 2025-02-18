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Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос, в котором предлагает жителям города выразить своё мнение по поводу необходимости внедрения выделенных полос для общественного транспорта в уральской столице.
В этот же вопрос включена мера по защите трамвайных путей от автомобилистов.
Выразить своё мнение по поводу «выделенок» екатеринбуржцам предлагают на Госуслугах до 9 марта.
В опросе сформулирован всего один вопрос: «Необходимо ли проведение мероприятий, направленных на увеличение скорости движения общественного транспорта города Екатеринбурга?».
Напомним, что в интервью Вечерним ведомостям заместитель министра транспорта Челябинской области говорил, что для транспортной реформы «выделенки» необходимы.
В этот же вопрос включена мера по защите трамвайных путей от автомобилистов.
«В связи с интенсивным ростом автомобилизации, а также застройки и сдачи в эксплуатацию новых жилых домов необходимо проведение мероприятий, направленных на увеличение скорости движения общественного транспорта: внедрение выделенных полос на участках улично-дорожной сети и обособление трамвайных путей и обеспечение приоритетного проезда трамваев на регулируемых перекрестках»,
– говорится на сайте города.
Выразить своё мнение по поводу «выделенок» екатеринбуржцам предлагают на Госуслугах до 9 марта.
В опросе сформулирован всего один вопрос: «Необходимо ли проведение мероприятий, направленных на увеличение скорости движения общественного транспорта города Екатеринбурга?».
Напомним, что в интервью Вечерним ведомостям заместитель министра транспорта Челябинской области говорил, что для транспортной реформы «выделенки» необходимы.
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