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В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД Свердловской области зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки. В пяти авариях есть пострадавшие — всего травмы получили семь человек, включая двух несовершеннолетних.
По данным Госавтоинспекции, основными причинами ДТП стали превышение скорости в сложных дорожных условиях, нарушения на перекрёстках, игнорирование очередности проезда и невнимательность водителей к другим участникам движения.
Авария, в которой пострадали двое детей, случилась 1 марта на трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за незакреплённого груза.
По данным Госавтоинспекции, основными причинами ДТП стали превышение скорости в сложных дорожных условиях, нарушения на перекрёстках, игнорирование очередности проезда и невнимательность водителей к другим участникам движения.
Авария, в которой пострадали двое детей, случилась 1 марта на трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за незакреплённого груза.
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