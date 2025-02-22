В Свердловской области незакреплённый груз стал причиной ДТП, в котором пострадали двое детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют все обстоятельства аварии, произошедшей 1 марта на трассе «Пермь-Екатеринбург».По предварительным данным, примерно в 20:00 на 282 километре автодороги грузовик КАМАЗ, двигаясь в сторону Екатеринбурга, потерял часть своего груза — рулоны упаковочной бумаги. Они упали на встречную полосу, что привело к наезду на них автомобиля «Тойота Камри». В салоне были двое детей 2015 и 2019 годов рождения.В результате ДТП водитель и дети пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Дети находились в детских удерживающих устройствах, что помогло избежать более серьёзных травм.В отношении водителя грузовика были составлены административные материалы.