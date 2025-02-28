В Ревде студентку обманули «представители вуза» с помощью демонстрации экрана

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники МО МВД России «Ревдинский» расследуют дело о дистанционном мошенничестве, жертвой которого стала 18-летняя студентка Гуманитарного университета. Девушка потеряла 39 тысяч рублей после того, как поверила звонкам якобы от представителей вуза, налоговой службы и силовых структур.Как сообщили в МВД России по Свердловской области, 11 февраля студентке позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками её университета. Под предлогом онлайн-тестирования ей предложили включить демонстрацию экрана. Пока девушка выполняла инструкции, на её телефон пришло сообщение с кодом подтверждения смены пароля от аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники увидели его и получили доступ к её личным данным.После этого началась серия звонков от «налоговой» и «ФСБ». Девушке сообщили, что с её аккаунта якобы пытаются взять кредит, а для расследования ей необходимо самой оформить заём и перевести деньги «государству». Студентка оформила кредит на 39 тысяч рублей и отправила средства на указанный мошенниками счёт. Осознав обман, она обратилась в полицию.В МВД предупреждают: мошенники всё чаще используют схему с демонстрацией экрана для кражи личных данных и оформления кредитов. Если жертва сомневается, злоумышленники могут связаться с её родителями и попытаться оказать давление через них. Аферисты рассчитывают на то, что студенты безоговорочно выполнят просьбы, если звонок поступит якобы от представителей их учебного заведения.