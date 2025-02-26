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В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
Фото: Свердловский областной суд
28 февраля в Екатеринбурге официально начал работу Академический районный суд. Это первый новый суд, созданный в современной России. Его деятельность была утверждена постановлением президиума Свердловского областного суда, сообщает пресс-служба инстанции.
В здании завершают настройку оборудования, но суд уже готов к приему граждан. На его сайте опубликована информация о составе судей, режиме работы и территориальной подсудности.
Академический район Екатеринбурга, созданный в 2020 году, ранее не имел собственного суда — его жители были вынуждены обращаться в суды Верх-Исетского и Ленинского районов.
В здании завершают настройку оборудования, но суд уже готов к приему граждан. На его сайте опубликована информация о составе судей, режиме работы и территориальной подсудности.
Академический район Екатеринбурга, созданный в 2020 году, ранее не имел собственного суда — его жители были вынуждены обращаться в суды Верх-Исетского и Ленинского районов.
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