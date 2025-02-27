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В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
Иллюстрация: Вечерние ведомости
За прошедшие сутки на дорогах Свердловской области зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, пострадавших в авариях нет.
По данным ведомства, основными причинами столкновений стали нарушения правил дорожного движения водителями. Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим с учётом дорожных условий, а также допускали ошибки при проезде перекрёстков.
В Госавтоинспекции отметили, что данные являются предварительными и могут быть скорректированы после поступления новых сведений.
По данным ведомства, основными причинами столкновений стали нарушения правил дорожного движения водителями. Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим с учётом дорожных условий, а также допускали ошибки при проезде перекрёстков.
В Госавтоинспекции отметили, что данные являются предварительными и могут быть скорректированы после поступления новых сведений.
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