В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки на дорогах Свердловской области зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, пострадавших в авариях нет.По данным ведомства, основными причинами столкновений стали нарушения правил дорожного движения водителями. Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим с учётом дорожных условий, а также допускали ошибки при проезде перекрёстков.В Госавтоинспекции отметили, что данные являются предварительными и могут быть скорректированы после поступления новых сведений.