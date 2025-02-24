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На новости о нелегальных хостелах в Качканаре возбудился следственный комитет РФ
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о возможной организации нелегальных хостелов в Свердловской области. Поводом для этого стали сообщения в соцсетях о том, что два детских сада в городе Качканаре планируют переоборудовать под жильё для мигрантов.
Ситуация с хостелами для мигрантов вызвала широкий общественный резонанс, так как вопросы использования социальных объектов для целей, не связанных с их изначальным назначением, традиционно вызывают обеспокоенность у жителей. Сообщения о нелегальных хостелах в Качканаре и реакция на них Бастрыкина побудили следственные органы СК России по Свердловской области начать процессуальную проверку.
Ведомство намерено выяснить все обстоятельства произошедшего и определить, есть ли в действиях ответственных лиц нарушения закона. Предоставить отчёт о промежуточных результатах расследования в Москву должен временно исполняющий обязанности главы регионального управления СК Константин Мирошниченко.
Напомним, что дела о нелегальных хостелах на территории Свердловской области нередко оказываются предметов повышенного интереса со стороны центрального аппарата СК. Так, в конце прошлого года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного функционирования хостела в многоквартирном доме на улице Степана Разина в Екатеринбурге.
Ситуация с хостелами для мигрантов вызвала широкий общественный резонанс, так как вопросы использования социальных объектов для целей, не связанных с их изначальным назначением, традиционно вызывают обеспокоенность у жителей. Сообщения о нелегальных хостелах в Качканаре и реакция на них Бастрыкина побудили следственные органы СК России по Свердловской области начать процессуальную проверку.
Ведомство намерено выяснить все обстоятельства произошедшего и определить, есть ли в действиях ответственных лиц нарушения закона. Предоставить отчёт о промежуточных результатах расследования в Москву должен временно исполняющий обязанности главы регионального управления СК Константин Мирошниченко.
Напомним, что дела о нелегальных хостелах на территории Свердловской области нередко оказываются предметов повышенного интереса со стороны центрального аппарата СК. Так, в конце прошлого года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного функционирования хостела в многоквартирном доме на улице Степана Разина в Екатеринбурге.
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