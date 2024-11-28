Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за хостела на улице Степана Разина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного функционирования хостела в многоквартирном доме на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Это решение было принято после обращения местного жителя, недовольного результатами ранее проведённой процессуальной проверки.
По словам заявителя, постояльцы хостела регулярно нарушают общественный порядок, вызывая беспокойство у соседей. Жители дома опасаются за свою безопасность и неоднократно направляли жалобы в различные инстанции, но, как утверждает заявитель, конкретных мер предпринято не было.
Ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад о ситуации. Теперь проверка перешла в стадию полноценного расследования. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко взять дело под личный контроль и оперативно отчитаться о его ходе и результатах.
Предположительно, речь идёт о хостеле, расположенном в апартаментах «Артек». Это единственная точка подобного рода, которая отображается на карте по указанной улице.
По словам заявителя, постояльцы хостела регулярно нарушают общественный порядок, вызывая беспокойство у соседей. Жители дома опасаются за свою безопасность и неоднократно направляли жалобы в различные инстанции, но, как утверждает заявитель, конкретных мер предпринято не было.
Ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад о ситуации. Теперь проверка перешла в стадию полноценного расследования. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко взять дело под личный контроль и оперативно отчитаться о его ходе и результатах.
Предположительно, речь идёт о хостеле, расположенном в апартаментах «Артек». Это единственная точка подобного рода, которая отображается на карте по указанной улице.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за оставленной без жилья сироты из Екатеринбурга
28 ноября 2024
28 ноября 2024
Глава СК взял на контроль проверку по инциденту с высадкой ребёнка из автобуса в Екатеринбурге
30 ноября 2024
30 ноября 2024